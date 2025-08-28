Взрывы в Запорожье сегодня прогремели около пяти утра после предупреждений об угрозе баллистических ракет.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 28 августа: что известно

Глава ОВА сообщил об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области в 02:05, призвав жителей оставаться в безопасных местах.

Сейчас смотрят

Вскоре после этого прогремели первые взрывы в Запорожье 28 августа.

Позже глава области сообщил об атаке россиян на одно из предприятий города, в результате которой произошел пожар.

— Россияне атаковали одно из предприятий города. В результате удара произошел пожар. Информация о пострадавших уточняется, — написал Федоров.

Также сообщалось о движении вражеского БПЛА ударного типа в направлении Хортицы Вознесеновского района, однако информации о попадании не поступало.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате взрывов в Запорожье.

Продолжается ликвидация последствий атаки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 282-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.