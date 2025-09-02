Два вибухи у Сумах, які чули жителі міста вночі 2 вересня, — це влучання ворожого БпЛА по нежитловому приміщенню. На жаль, є постраждалі.

Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко та інші представники місцевої влади.

Атака дронів на Суми: наслідки вибухів

Внаслідок атаки зруйновано приміщення торгового ряду в Зарічному районі Сум, також пошкоджено чотири житлові будівлі, вибито близько 50 вікон.

За словами Кривошеєнка, серед постраждалих, які звернулися за амбулаторною домогою, є дитина.

Станом на ранок пожежу ліквідовано, до ліквідації наслідків нічного обстрілу залучено комунальні підприємства міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 287-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

