Вибухи в Сумах 2 вересня: є влучання дрона, серед постраждалих – дитина
Два вибухи у Сумах, які чули жителі міста вночі 2 вересня, — це влучання ворожого БпЛА по нежитловому приміщенню. На жаль, є постраждалі.
Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко та інші представники місцевої влади.
Атака дронів на Суми: наслідки вибухів
Внаслідок атаки зруйновано приміщення торгового ряду в Зарічному районі Сум, також пошкоджено чотири житлові будівлі, вибито близько 50 вікон.
За словами Кривошеєнка, серед постраждалих, які звернулися за амбулаторною домогою, є дитина.
Станом на ранок пожежу ліквідовано, до ліквідації наслідків нічного обстрілу залучено комунальні підприємства міста.
