Взрывы в Сумах 2 сентября: есть попадание дрона, среди пострадавших — ребенок
Два взрыва в Сумах, которые слышали жители города ночью 2 сентября, — это попадание вражеского БпЛА по нежилому помещению. К сожалению, есть пострадавшие.
Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко и другие представители местной власти.
Атака дронов на Сумы: последствия взрывов
В результате атаки разрушено помещение торгового ряда в Заречном районе Сум, также повреждены четыре жилых здания, выбито около 50 окон.
По словам Кривошеенко, среди пострадавших, обратившихся за амбулаторной помощью, есть ребенок.
По состоянию на утро пожар ликвидирован, к ликвидации последствий ночного обстрела привлечены коммунальные предприятия города.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 287-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.