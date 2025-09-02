Вибухи в Білій Церкві: у місті – руйнування та пожежі, є загиблий
Вибухи в Білій Церкві гриміли вночі 2 вересня під час масованої атаки російських дронів.
Наслідки вибухів у Білій Церкві сьогодні, 2 вересня
За інформацією Білоцерківської міської територіальної громади та керівника Київської ОВА Миколи Калашника, внаслідок нічної атаки на місто загинув чоловік.
– Тіло чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу. Співчуття рідним та близьким, – наголосив Калашник.
Також, за його словами, внаслідок вибухів у Білій церкві пошкоджено скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств.
У деяких районах міста можливе задимлення, тому жителів просять зачинити вікна та зберігати спокій.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 287-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Микола Калашник