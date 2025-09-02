Вибухи в Білій Церкві гриміли вночі 2 вересня під час масованої атаки російських дронів.

Наслідки вибухів у Білій Церкві сьогодні, 2 вересня

За інформацією Білоцерківської міської територіальної громади та керівника Київської ОВА Миколи Калашника, внаслідок нічної атаки на місто загинув чоловік.

– Тіло чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу. Співчуття рідним та близьким, – наголосив Калашник.

Також, за його словами, внаслідок вибухів у Білій церкві пошкоджено скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств.

У деяких районах міста можливе задимлення, тому жителів просять зачинити вікна та зберігати спокій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 287-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Микола Калашник

