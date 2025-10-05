У Тибеті на східному схилі Евересту близько тисячі людей через хуртовину опинилися у пастці, яка заблокувала можливість покинути табори відпочинку на горі.

Як пише Reuters, люди опинились у сніговій пастці на Евересті. Вони перебувають в районі на висоті понад 4900 метрів над рівнем моря. Сотні місцевих мешканців та рятувальники розчищали сніг, намагаючись отримати доступ до заблокованих туристів. Деяких з них вдалося евакуювати.

Сильний снігопад, який переріс у хуртовину, почався 3 жовтня та продовжувався протягом 4 жовтня. Через це було призупинено продаж квитків, а влада заборонила туристам відвідувати гору.

Водночас у Непалі, на іншому боці Евересту, пройшли дощі, які спричинили повені та зсуви землі. Вони перекрили дороги та змили мости, в результаті чого щонайменше 47 людей загинуло. Через зсуви у районі біля кордону Індії загинуло ще 35 осіб. Дев’ятеро осіб зникли безвісти після повені, а троє загинули через удари блискавками.

До речі, у Європі вирує шторм Емі, у результаті якого загинули троє людей, зокрема один чоловік в Ірландії та два чоловіка у Франції. Також було скасовано сотні авіарейсів, а поваленими деревами заблоковані залізні колії.

