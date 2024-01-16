Подолала понад 5 тис. метрів: чотирирічна дівчинка з Чехії підкорила Еверест

Чотирирічна дівчинка Зара разом зі своїм семирічним братом Сашком дісталася базового табору для підйому на Еверест. Діти подолали висоту в 5 364 метри, а дівчинка стала наймолодшою людиною у світі, яка підкорила цю гору.

Про це пише видання Bild.

Двоє чеських дітей разом зі своїм батьком провели майже три тижні в Гімалаях і здійснили похід стежкою Іржі в нижній частині Евересту в базовий табір для сходження на найвищу гору світу. Брат і сестра піднялися на висоту 5 364 метри.

Зараз дивляться

У свої чотири роки Зара є наймолодшою людиною, яка піднялася на таку висоту на Евересті. Попереднім рекордсменом був 5-річний індійський хлопчик.

Загалом Зара і Саша пройшли 270 км горами в Гімалаях, подолавши понад 20 км над рівнем моря за температури іноді до -25 °C і обігнавши сотні інших туристів завдяки своїй фізичній підготовці.

Відомо, що Зара з родиною живе в Малайзії. Вона розмовляє чеською, китайською та англійською мовами.

У Малайзії дівчинка щодня проходить 5-10 км із підйомом на висоту 300-600 м до дитячого садка і, за словами її батька, у 2023 році подолала сумарно близько 2 200 км малайзійськими джунглями.

Брат дівчинки Саша зазначає, що в джунглях гуляти набагато складніше, ніж у Гімалаях. Проте і морозна погода не стала перешкодою для дітей, адже вдома батьки їх загартовують – додають лід у ванну. Варто зазначити, що під час сходження вміст кисню в крові Зари не опускався нижче 90 %.

Раніше повідомлялося, що солдат із Британії Харі Будха Магар, який втратив в Афганістані обидві ноги 13 років тому, увійшов в історію альпінізму після сходження на Еверест на протезах.

Фото: sasha.jede/Instagram

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