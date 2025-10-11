Частина мешканців міста Охтирка та Охтирського району Сумської області може тимчасово залишилися без газу через потрапляння у систему газопостачання невідомої хімічної речовини.

Про це повідомив Оператор газорозподільних мереж у Сумській області у суботу, 11 жовтня.

В Охтирському районі частина людей може залишитися без газу

– Під час виконання планових робіт, які здійснювало Нафтовидобувне управління Охтирканафтогаз, у систему газопостачання потрапила невідома хімічна речовина, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що через це частина споживачів може тимчасово залишатися без газу.

Зараз дивляться

Що робити, якщо у вас немає газопостачання:

  • Переведіть ручку вентиля у положення, що повністю перекриває подачу газу.
  • Зверніться до аварійної газової служби — 104.

У Сумській філії ТОВ Газорозподільні мережі України повідомили, що же працюють над усуненням наслідків та відновленням стабільного газопостачання.

Читайте також
Зеленський заявив, що необхідно захистити ППО 203 енергетичні та газові об’єкти
Володимир Зеленський

Пов'язані теми:

ГазОхтиркаСумська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.