В Охтирці на Сумщині в систему газу потрапила невідома хімречовина: деталі
Частина мешканців міста Охтирка та Охтирського району Сумської області може тимчасово залишилися без газу через потрапляння у систему газопостачання невідомої хімічної речовини.
Про це повідомив Оператор газорозподільних мереж у Сумській області у суботу, 11 жовтня.
В Охтирському районі частина людей може залишитися без газу
– Під час виконання планових робіт, які здійснювало Нафтовидобувне управління Охтирканафтогаз, у систему газопостачання потрапила невідома хімічна речовина, – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що через це частина споживачів може тимчасово залишатися без газу.
Що робити, якщо у вас немає газопостачання:
- Переведіть ручку вентиля у положення, що повністю перекриває подачу газу.
- Зверніться до аварійної газової служби — 104.
У Сумській філії ТОВ Газорозподільні мережі України повідомили, що же працюють над усуненням наслідків та відновленням стабільного газопостачання.
