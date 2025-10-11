Частина мешканців міста Охтирка та Охтирського району Сумської області може тимчасово залишилися без газу через потрапляння у систему газопостачання невідомої хімічної речовини.

Про це повідомив Оператор газорозподільних мереж у Сумській області у суботу, 11 жовтня.

В Охтирському районі частина людей може залишитися без газу

– Під час виконання планових робіт, які здійснювало Нафтовидобувне управління Охтирканафтогаз, у систему газопостачання потрапила невідома хімічна речовина, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що через це частина споживачів може тимчасово залишатися без газу.

Що робити, якщо у вас немає газопостачання:

Переведіть ручку вентиля у положення, що повністю перекриває подачу газу.

Зверніться до аварійної газової служби — 104.

У Сумській філії ТОВ Газорозподільні мережі України повідомили, що же працюють над усуненням наслідків та відновленням стабільного газопостачання.

