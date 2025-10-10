Зеленський заявив, що необхідно захистити ППО 203 енергетичні та газові об’єкти
В Україні необхідно забезпечити протиповітряною обороною 203 основні об’єкти енергетичної, газової системи та водопостачання. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Україні потрібно захистити ППО 203 об’єкта
– Я сьогодні дивлюся на ставці 203 ключових об’єктів України, які потрібно нам захищати ППО. Тобто, я не хочу казати, що ми зробили і скільки у нас систем, але ви зрозумієте, що це 203. Об’єктів набагато більше, але я говорю про ключові, – сказав президент під час брифінгу у п’ятницю, 10 жовтня.
За його словами, йдеться про об’єкти енергетики, газової інфраструктури та системи водопостачання.
– Серйозний виклик, але я впевнений, що ми правильно робимо, але точно хочеться робити це не на одинці, щоб партнери нас підтримували більше діями, менше словами, – наголосив глава держави.
Він пояснив, що через складні метеорологічні умови (дощову погоду та туман) ефективність відбиття російської нічної атаки знизилася на 20-30%.
Що відомо про нічну атаку РФ
У ніч на 10 жовтня російські війська випустили по Україні понад 450 дронів і понад 30 ракет.
Унаслідок масованої атаки було знеструмлено лівий берег Києва. Станом на вечір енергетики відновили електропостачання для більш як 423 тис. киян.
Перебої з електрикою також зафіксовані у Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Херсонській та Одеській областях.
Унаслідок атаки Росії постраждали понад 20 осіб, загинула дитина.