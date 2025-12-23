У ніч на 23 грудня російська армія здійснила чергову масовану атаку ударними безпілотниками по Одещині.

Про це повідомляють очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, ДСНС та прокуратура.

Під ударом опинилися об’єкти енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури регіону.

Атака на Одеську область 23 грудня

Внаслідок обстрілів у порту загорілося цивільне судно. Також внаслідок атаки на Одесу було пошкоджено складські приміщення та житлові будинки.

– У районах, що зазнали ударів, спостерігаються перебої з енергопостачанням. Критична інфраструктура заживлена від генераторів. Розгорнуто роботу пунктів незламності – по допомогу вже звернулися близько 900 людей, – зазначив Кіпер.

Очільник області додав, що на місцях подій працюють рятувальні й аварійно-відновлювальні служби, однак їхню роботу ускладнюють регулярні повітряні тривоги.

У Головному управлінні ДСНС в Одеській області повідомили, що внаслідок нічної атаки виникли пожежі на об’єктах інфраструктури.

Було пошкоджено цивільне судно, склад приватного підприємства, загорівся дах житлового будинку та зруйновано гараж у приватному секторі. Станом на ранок усі пожежі ліквідовані.

Попередньо, внаслідок нічної атаки постраждалих серед мирного населення немає.

За інформацією пресслужби Одеської обласної прокуратури, Збройні сили РФ атакували критичну інфраструктуру області дронами-камікадзе.

На місцях ударів працюють прокурори спільно з правоохоронцями, розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, вибухи в Одесі почали лунати вночі 22 грудня. Місто було під атакою російських безпілотників.

