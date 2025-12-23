Атака на Житомирщину: поранені шестеро людей, серед них діти
У ніч проти 23 грудня ворог атакував Житомирську область. На території регіону зафіксували кілька влучань або падіння уламків крилатих ракет і дронів-камікадзе.
Про це повідомив Очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
Атака на Житомирську області 23 грудня: що відомо
Унаслідок російської атаки на Житомирську область пошкоджені житлові будинки, цивільні приватні підприємства та магазин.
Наразі відомо про шістьох постраждалих, серед них – двоє дітей.
Одна дитина та один дорослий госпіталізовані й отримують медичну допомогу у закладах охорони здоров’я області.
Іншим постраждалим допомогу надали на місці.
За словами очільника ОВА, у регіоні працюють сили протиповітряної оборони, рятувальники та медики.
Мешканців області закликають перебувати в укриттях до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, що вранці 23 грудня також пролунали вибухи в Києві. Унаслідок падінь уламків пошкоджено фасади та скління будинків. Деякі люди опинилися заблоковані у своїх квартирах.
Відомо про двох постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 399-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.