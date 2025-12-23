У ніч проти 23 грудня ворог атакував Житомирську область. На території регіону зафіксували кілька влучань або падіння уламків крилатих ракет і дронів-камікадзе.

Про це повідомив Очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Атака на Житомирську області 23 грудня: що відомо

Унаслідок російської атаки на Житомирську область пошкоджені житлові будинки, цивільні приватні підприємства та магазин.

Наразі відомо про шістьох постраждалих, серед них – двоє дітей.

Одна дитина та один дорослий госпіталізовані й отримують медичну допомогу у закладах охорони здоров’я області.

Іншим постраждалим допомогу надали на місці.

За словами очільника ОВА, у регіоні працюють сили протиповітряної оборони, рятувальники та медики.

Мешканців області закликають перебувати в укриттях до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, що вранці 23 грудня також пролунали вибухи в Києві. Унаслідок падінь уламків пошкоджено фасади та скління будинків. Деякі люди опинилися заблоковані у своїх квартирах.

Відомо про двох постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 399-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

