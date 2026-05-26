Перший переговорний кластер у межах вступу України до Європейського Союзу планують відкрити вже в червні. Відкриття інших кластерів очікується в липні 2026 року.

Про це повідомив перший віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Шмигаль про відкриття першого кластеру щодо вступу в ЄС

Денис Шмигаль виступив онлайн у конференції під назвою Зима в Україні.

У заході також брали участь міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде та єврокомісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос.

За словами Шмигаля, під час конференції від партнерів пролунали важливі сигнали щодо євроінтеграційного курсу України.

Зокрема, йшлося про готовність Європейського Союзу відкрити переговорний кластер уже в червні, тоді як інші кластери можуть бути запущені в липні цього року.

– Щиро дякую всім, хто допомагає Україні, – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, єврокомісарка Марта Кос раніше заявляла, що Україна може отримати відчутний прогрес у процесі євроінтеграції найближчими місяцями.

За її словами, відкриття першого кластеру можливе до кінця червня – під час головування Кіпру в Раді ЄС.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у листі до лідерів Європейського Союзу запропонував нову модель інтеграції України до ЄС.

На думку канцлера Німеччини, Україна має отримати спеціальний статус “асоційованого члена” Європейського Союзу.

