Увечері 22 грудня прогриміли вибухи в Одесі. Росіяни атакували місто ударними безпілотниками.

Унаслідок атаки є пошкодження припортової інфраструктури та судна, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Вибухи в Одесі 22 грудня: які наслідки

– Сьогодні ввечері ворог знову атакував Одесу ударними БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно, – зазначив він.

Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби. Наразі немає інформації про постраждалих.

Зараз дивляться

Нагадаємо, вночі 22 грудня росіяни двічі атакували Одесу. Унаслідок атак пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури міста, він загорівся.

Через ворожі удари без електропостачання залишилася частина одного з районів Одеси.

Постраждав 30-річний чоловік, його доставили у лікарню з осколковими пораненнями у стані середньої важкості. Пошкоджень зазнали вікна в житловому будинку.

Увечері 21 грудня в Одесі пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про загрозу балістичних ракет із півдня.

20 грудня окупанти завдали удару по інфраструктурі порту Південний, що поблизу Одеси. Там зафіксовані влучання в резервуари.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 397-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.