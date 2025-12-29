- Загрози подальшого поширення вогню на житлові будинки та інші об’єкти інфраструктури немає.
Сьогодні зранку, 29 грудня, у Закарпатській області сталося загоряння магістральної газової труби. Цей інцидент не пов’язаний із компресорною станцією.
На Закарпатті загорілася магістральна газова труба
Як пише ДСНС Закарпаття, надзвичайна подія сталася сьогодні о 05:29 поблизу села Росош Мукачівського району.
До гасіння пожежі залучили 21 рятувальника та сім одиниць техніки. На місці події також знаходяться газовики.
Станом на 07:15 вентиль газопроводу перекрили, горіння зменшується.
– Загрози подальшого поширення вогню на житлові будинки та інші об’єкти інфраструктури немає. Відключення місцевого населення від газопостачання не проводилося, – йдеться у повідомленні ДСНС.
Заступник голови Мукачівської районної ради Роман Тарабій проінформував, що внаслідок події ніхто не постраждав, а інцидент не вплине на постачання газу споживачам району чи області.
Крім того, він зазначив, що підрозділи Мукачівського ДСНС оперативно прибули на місце та подякував рятувальникам і газовикам за роботу.
