Сегодня утром, 29 декабря, в Закарпатской области произошло возгорание магистральной газовой трубы. Этот инцидент не связан с компрессорной станцией.

На Закарпатье загорелась магистральная газовая труба

Как пишет ГСЧС Закарпатья, чрезвычайное происшествие произошло сегодня в 05:29 вблизи села Росош Мукачевского района. Известно, что огонь поднимался высоко в небо.

К тушению пожара привлекли 21 спасателя и семь единиц техники. На месте происшествия находятся газовики.

По состоянию на 07.15 вентиль газопровода перекрыли, горение уменьшается.

– Угрозы дальнейшего распространения огня на жилые дома и другие объекты инфраструктуры нет. Отключение местного населения от газоснабжения не производилось, — говорится в сообщении ГСЧС.

Заместитель главы Мукачевского районного совета Роман Тарабий проинформировал, что в результате происшествия никто не пострадал, а инцидент не повлияет на поставку газа потребителям района или области.

Кроме того, он отметил, что подразделения Мукачевского ГСЧС оперативно прибыли на место и поблагодарил спасателей и газовиков за работу.

