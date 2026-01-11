У ніч проти 12 січня збройні сили РФ атаку Одесу та область ударними безпілотниками.

Про це повідомили очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, очільник МВА Сергій Лисак та Одеська обласна прокуратура.

Атака на Одесу та Одещину 12 січня: що відомо

Внаслідок атаки на Одещину зруйновано один приватний будинок, ще щонайменше п’ять осель зазнали пошкоджень, також постраждав автомобіль.

Ударів зазнали об’єкти енергетики та адміністративна будівля.

Через це частина одного з районів Одеси та кілька населених пунктів області залишилися без електропостачання.

Наразі аварійно-відновлювальні роботи тривають

За інформацією обласної влади, тепло- та водопостачання населення вже відновлено, над поверненням світла працюють енергетики.

Крім того, унаслідок ворожої атаки на Одесу та область 12 січня поранені двоє мирних мешканців — 40-річний чоловік та 64-річна жінка.

Потерпілим надають необхідну медичну допомогу.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.

Прокурори спільно з поліцією та співробітниками СБУ фіксують наслідки атаки.

Фото : Факти ICTV