В ночь на 12 января вооруженные силы РФ атаковали Одессу и область ударными беспилотниками.

Об этом сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, глава МВА Сергей Лысак и Одесская областная прокуратура.

Атака на Одессу и Одесскую область 12 января: что известно

В результате атаки на Одесскую область разрушен один частный дом, еще как минимум пять домов получили повреждения, также пострадал автомобиль.

Удары понесли объекты энергетики и административное здание.

Из-за этого часть одного из районов Одессы и несколько населенных пунктов области остались без электроснабжения.

В настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются

По информации областных властей, тепло- и водоснабжение населения уже восстановлено, над возвращением света работают энергетики.

Кроме того, в результате вражеской атаки на Одессу и область 12 января ранены двое мирных жителей — 40-летний мужчина и 64-летняя женщина.

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений.

Прокуроры совместно с полицией и сотрудниками СБУ фиксируют последствия атаки.

Фото : Факти ICTV