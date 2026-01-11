Атака на Одессу и область: повреждена энергетика, два человека пострадали
В ночь на 12 января вооруженные силы РФ атаковали Одессу и область ударными беспилотниками.
Об этом сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, глава МВА Сергей Лысак и Одесская областная прокуратура.
Атака на Одессу и Одесскую область 12 января: что известно
В результате атаки на Одесскую область разрушен один частный дом, еще как минимум пять домов получили повреждения, также пострадал автомобиль.
Удары понесли объекты энергетики и административное здание.
Из-за этого часть одного из районов Одессы и несколько населенных пунктов области остались без электроснабжения.
В настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются
По информации областных властей, тепло- и водоснабжение населения уже восстановлено, над возвращением света работают энергетики.
Кроме того, в результате вражеской атаки на Одессу и область 12 января ранены двое мирных жителей — 40-летний мужчина и 64-летняя женщина.
Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений.
Прокуроры совместно с полицией и сотрудниками СБУ фиксируют последствия атаки.