Уночі проти 12 січня (з 18:00 11 січня) російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 12 січня: що відомо

Загалом під час нічної атаки на Україну противник застосував 156 ударних БпЛА з районів Міллерово, Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також мису Чауда (тимчасово окупований Крим).

Близько 110 із них становили Шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито або приглушено 135 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.

Водночас зафіксовано влучання 16 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих БпЛА або їхніх уламків на двох локаціях.

Зокрема, унаслідок атаки на Одесу та область пошкоджено об’єкти енергетики, адміністративну будівлю та щонайменше п’ять приватних будинків. Ще один приватний будинок зруйновано.

Знеструмлено кілька населених пунктів регіону та Пересипський район обласного центру.

Постраждали двоє людей.

Уночі проти 12 січня ворог також атакував Київ ударними безпілотниками.

Унаслідок атаки у Солом’янському районі російський БпЛА влучив у нежитлову будівлю, внаслідок чого виникла пожежа.

За іншою адресою в цьому ж районі уламки впали біля житлового будинку — вибуховою хвилею вибило вікна та спалахнула пожежа.

Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.

За даними Повітряних сил, ворожа атака триває — у повітряному просторі країни залишаються ворожі БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 419-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.