Вночі 13 січня Росія завдала ракетно-дронового удару по терміналу Нової пошти у передмісті Харкова – селі Новий Коротич Пісочинської громади. Загинули чотири людини, ще шість дістали поранення.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, офіційні ресурси Нової пошти та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Атака на термінал Нової пошти біля Харкова

За даними прокуратури, спочатку ворог атакував поштовий термінал Нової пошти двома ракетами, після чого — чотирма ударними безпілотниками. Попередньо встановлено, що це були балістичні ракети типу Іскандер-М та дрони типу Герань-2.

Також внаслідок атаки пошкоджено дві АЗС.

Як повідомили у пресслужбі Нової пошти, внаслідок удару майже повністю знищено вантажний термінал та частково — поштовий. Поранення дістали троє співробітників сортувального центру та водій партнера-перевізника. Усі поранені в лікарні, їхньому життю нічого не загрожує.

— Загинули четверо наших працівників: двоє працівників сортувального центру та двоє водіїв партнера-експедитора. Ми на постійному зв’язку з їхніми родинами та надаємо всю необхідну допомогу. З клієнтами, чиї посилки були знищені, ми зв’яжемося та компенсуємо їхню вартість, — йдеться у повідомленні Нової пошти.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Харківська ОВА, Харківська облпрокуратура