Шахтар у четвер, 7 травня, зіграє матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій УЄФА проти англійського Крістал Пелас. Гра відбудеться на стадіоні Селгерст Парк у Лондоні.

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Крістал Пелас – Шахтар: прогноз букмекерів

На думку букмекерів, фаворитом у матчі Крістал Пелас – Шахтар є підопічні Олівера Гласнера.

На перемогу англійської команди приймають ставки з коефіцієнтом 1.63. Успіх українського клубу оцінюють в 5.38. Нічийний результат матчу Крістал Пелас – Шахтар в основний час – 4.34.

Згідно з прогнозом букмекерів, за підсумком двох зустрічей найбільше шансів пройти до наступного раунду має Крістал Пелас – 1.04. Тоді як прохід Шахтаря оцінюють у 12.27.

Це буде друга очна зустріч команд в історії. Загалом Шахтар 20 разів грав з англійськими клубами та здобув перемогу лише у п’яти матчах.

Для Крістал Пелас це буде третя зустріч з клубом із України.

Окрім першого матчу з Шахтарем минулого тижня, який завершився перемогою орлів з рахунком 3:1, Крістал Пелас у цьому сезоні грав проти київського Динамо, вигравши 2:0.

Переможець у парі Крістал Пелас – Шахтар зустрінеться у фіналі Ліги конференцій з тріумфатором зустрічі Райо Вальєкано – Страсбур. У першій грі іспанці мінімально обіграли суперника 1:0.

