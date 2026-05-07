Крістал Пелас – Шахтар: прогноз букмекерів на матч-відповідь 1/2 фіналу ЛК
Шахтар у четвер, 7 травня, зіграє матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій УЄФА проти англійського Крістал Пелас. Гра відбудеться на стадіоні Селгерст Парк у Лондоні.
Початок матчу – о 22:00 за київським часом.
На думку букмекерів, фаворитом у матчі Крістал Пелас – Шахтар є підопічні Олівера Гласнера.
На перемогу англійської команди приймають ставки з коефіцієнтом 1.63. Успіх українського клубу оцінюють в 5.38. Нічийний результат матчу Крістал Пелас – Шахтар в основний час – 4.34.
Згідно з прогнозом букмекерів, за підсумком двох зустрічей найбільше шансів пройти до наступного раунду має Крістал Пелас – 1.04. Тоді як прохід Шахтаря оцінюють у 12.27.
Це буде друга очна зустріч команд в історії. Загалом Шахтар 20 разів грав з англійськими клубами та здобув перемогу лише у п’яти матчах.
Для Крістал Пелас це буде третя зустріч з клубом із України.
Окрім першого матчу з Шахтарем минулого тижня, який завершився перемогою орлів з рахунком 3:1, Крістал Пелас у цьому сезоні грав проти київського Динамо, вигравши 2:0.
Переможець у парі Крістал Пелас – Шахтар зустрінеться у фіналі Ліги конференцій з тріумфатором зустрічі Райо Вальєкано – Страсбур. У першій грі іспанці мінімально обіграли суперника 1:0.