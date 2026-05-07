Лев XIV не зміг дистанційно змінити банківські дані, бо співробітниця установи засумнівалася, що телефонує саме Папа Римський.

Про курйозний випадок повідомляє The New York Times із посиланням на друга понтифіка, священника Тома Маккарті.

Леву XIV не повірили у банку: що сталося

За словами Маккарті, приблизно через два місяці після обрання Папою Римським уродженець Чикаго Роберт Френсіс Прево, який став Левом XIV, зателефонував до свого банку у США.

Понтифік хотів змінити номер телефону та адресу, прив’язані до банківського рахунку.

Під час розмови він представився як Роберт Прево та правильно відповів на всі запитання служби безпеки. Втім, цього виявилося недостатньо.

Працівниця банку повідомила, що для внесення змін клієнт має особисто прийти до відділення.

За словами священника, Лев XIV пояснив, що не зможе цього зробити, хоча й наголосив, що вже підтвердив свою особу. Тоді понтифік вирішив уточнити свій статус і запитав, чи змінить ситуацію те, що він є Папою Римським.

Однак працівниця банку не повірила йому та просто завершила дзвінок.

Пізніше проблему вдалося вирішити завдяки іншому священнику, який мав контакти з президентом банку.

Сам Том Маккарті розповів цю історію під час зустрічі з католиками в американському штаті Іллінойс.

Він зазначив, що знайомий із Левом XIV ще з 1980-х років, коли вони жили у робітничих районах поблизу Чикаго.

— Уявляєте, якби тебе знали як жінку, яка кинула слухавку від Папи Римського, — пожартував отець Маккарті.

Нагадаємо, Роберт Френсіс Прево став Папою Римським Левом XIV після обрання на конклаві у Ватикані наприкінці травня торік. До цього він служив єпископом у Перу, а також був генеральним пріором Ордену Святого Августина з 2001 до 2013 року.

У перші дні після обрання Лев XIV окреслив як пріоритет захист людської гідності та підтримку найбільш вразливих верств населення — зокрема мігрантів, людей без роботи та тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах.

Окремо він наголосив, що однією з ключових цілей свого понтифікату вважає сприяння якнайшвидшому припиненню воєн і глобальних конфліктів.

