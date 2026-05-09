Американський президент Дональд Трамп припустив, що режим припинення вогню між Україною та Росією, оголошений на 9–11 травня, може бути продовжений.

Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами у Вашингтоні.

Можливе продовження “режиму тиші”

Так, журналістка запитала президента, чи є шанс, що оголошений ним триденний “режим тиші” може бути продовжений.

— Я хотів би, щоб це припинилося в Росії та Україні. Війна в Україні — це найгірше, що сталося з часів Другої світової війни: щомісяця гинуть 25 тис. молодих солдатів. Тож це (продовження режиму припинення вогню, — Ред.) цілком можливе, — сказав Дональд Трамп.

Нагадаємо, що раніше Трамп анонсував триденне припинення вогню між Україною й Росією — з 9 по 11 травня.

4 травня президент Володимир Зеленський оголосив режим тиші у ніч з 5 на 6 травня. Водночас, від Росії не було жодного офіційного звернення до України щодо припинення бойових дій.

6 травня Зеленський заявив, що Росія фактично зірвала режим припинення вогню, продовживши обстріли міст та атаки на фронті.

8 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що було досягнуто домовленості з Росією щодо встановлення режиму тиші 9, 10 та 11 травня. Також Росія за посередництва США погодилася провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000.

