Трамп припустив продовження перемир’я між Україною та РФ після 11 травня
Американський президент Дональд Трамп припустив, що режим припинення вогню між Україною та Росією, оголошений на 9–11 травня, може бути продовжений.
Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами у Вашингтоні.
Можливе продовження “режиму тиші”
Так, журналістка запитала президента, чи є шанс, що оголошений ним триденний “режим тиші” може бути продовжений.
— Я хотів би, щоб це припинилося в Росії та Україні. Війна в Україні — це найгірше, що сталося з часів Другої світової війни: щомісяця гинуть 25 тис. молодих солдатів. Тож це (продовження режиму припинення вогню, — Ред.) цілком можливе, — сказав Дональд Трамп.
Нагадаємо, що раніше Трамп анонсував триденне припинення вогню між Україною й Росією — з 9 по 11 травня.
4 травня президент Володимир Зеленський оголосив режим тиші у ніч з 5 на 6 травня. Водночас, від Росії не було жодного офіційного звернення до України щодо припинення бойових дій.
6 травня Зеленський заявив, що Росія фактично зірвала режим припинення вогню, продовживши обстріли міст та атаки на фронті.
8 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що було досягнуто домовленості з Росією щодо встановлення режиму тиші 9, 10 та 11 травня. Також Росія за посередництва США погодилася провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000.