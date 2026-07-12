Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували 13 ракет та 115 дронів.

Про це 12 липня повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну, що почалася о 18:00 11 липня і триває досі, була із застосуванням:

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дев’яти керованих авіаційних ракет Х-59/69 (з південного напрямку);

чотирьох протирадіолокаційних ракет Х-31 (з південного напрямку);

115 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема реактивних), Гербера, Італмас та дронів-імітаторів типу Пародія (з районів російських Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, Міллерова, тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського, що у Криму).

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:30 12 липня збили/приглушили:

сім керованих авіаційних ракет Х-59/69,

95 ворожих БпЛА.

Приземлили їх на Півночі, Півдні, Центрі та Сході країни.

Зафіксовано влучання двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на 12 локаціях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, протирадіолокаційні ракети Х-31 не досягли цілей, інформація ще уточнюється.

Атака на Україну триває, оскільки в повітряному просторі залишаються кілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 600-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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