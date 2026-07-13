Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас наголосила, що формування уряду в Україні – це внутрішня справа держави.

Про це вона сказала перед засіданням Ради ЄС з питань закордонних справ у Брюсселі.

Каллас про відставку уряду України

Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував масштабні кадрові зміни в уряді та правоохоронних органах. Це пов’язано з переходом України на нову політичну стратегію та посиленням ключових зовнішніх і внутрішніх напрямів.

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Кая Каллас наголосила, що формування уряду — це внутрішня політична справа кожної країни.

— Для нас, звичайно, важливо мати наших співрозмовників, щоб ми могли продовжувати роботу. Для нас також важливо, щоб робота з реформами продовжувалася, тому що ми також хочемо просувати порядок денний розширення, і тому нам потрібно бачити, що Україна проводить реформи зі свого боку, — пояснила Каллас.

Нагадаємо, що очільниця уряду Юлія Свириденко підтвердила, що піде з посади прем’єрки.

Як повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк, кандидатами на прем’єрську посаду можуть бути чинний міністр енергетики Денис Шмигаль, міністр оборони Михайло Федоров, міський голова Харкова Ігор Терехов і голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький.

Агентство Інтерфакс-Україна із посиланням на джерела повідомляло, що посол України в США Ольга Стефанішина залишить дипломатичну службу за власним бажанням. А під час спілкування Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити новий значимий напрям у відносинах з ключовим партнером.

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