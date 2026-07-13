Служба безпеки України уразила понад 10 військових, логістичних та паливних об’єктів на території Росії та у тимчасово окупованому Криму протягом минулої ночі.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Ураження військових, логістичних та паливних об’єктів РФ

За інформацією СБУ, внаслідок масштабної спеціальної операції вдалося одночасно завдати ударів по низці військових, логістичних та паливних об’єктів Росії.

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Зокрема, під атаку потрапили два патрульні катери проєкту 12150 Мангуст в акваторії Чорного моря.

Безпілотники СБУ уразили ангари з військовою технікою та спеціальним обладнанням на авіабазі Багерове на тимчасово окупованій території Криму.

Під удари потрапили три стаціонарні радіолокаційні станції, які російські війська використовували для виявлення безекіпажних катерів та ударних безпілотників.

Крім цього, СБУ уразила безпілотниками автомобільні пороми Єйськ та Марія на поромному терміналі Крим у Керчі.

Водночас вдалося успішно атакувати автомобільні пороми Лаврентій та Панагія, а також три резервуари комплексу перевантаження нафтопродуктів у порту Кавказ.

Також під атаку безпілотників СБУ потрапив резервуарний парк нафтобази, розташований у населеному пункті В’язники Ставропольського краю Росії. Відстань від державного кордону України становить близько 600 км.

Як стверджують в СБУ, одночасне ураження десятків цілей у різних віддалених локаціях за одну ніч свідчить про те, що вдається нарощувати масштаб далекобійних спецоперацій на території РФ.

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