Уранці 25 вересня прогриміли вибухи в Одесі під час атаки російських ударних безпілотників.

Про наслідки атаки повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Вибухи в Одесі 25 вересня: що відомо

Уночі проти 25 вересня російські війська неодноразово атакували Одесу ударними безпілотниками. За словами Сергія Лисака, від ночі у місті шість разів оголошували повітряну тривогу. Однак до ранку влучань не було зафіксовано.

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Проте вже вранці російські війська знову атакували місто. Після вибухів в Одесі сьогодні, 25 вересня, стало відомо про пошкодження приватних житлових будинків.

Згодом начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог завдав серії масованих ударів по житловому сектору та логістичних приміщеннях поштового оператора.

Унаслідок ранкової атаки одна людина загинула. Ще один чоловік постраждав — його госпіталізували у стані середньої важкості.

Крім житлових будинків та приміщень поштового оператора, в Одесі зафіксовано пошкодження інфраструктури.

На місцях ударів триває ліквідація наслідків. До робіт залучені всі оперативні служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 675-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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