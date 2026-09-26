Нічна атака на Київщину: є поранені, пошкоджено будинки та склад
- Унаслідок російської атаки на Київщину в Бориспільському районі постраждали двоє людей.
- В Обухівському та Бучанському районах пошкоджено будинки.
Упродовж ночі російські окупаційні війська знову завдали ударів по Київській області. Внаслідок атаки поранень зазнали двоє людей. Також зафіксовані пошкодження житлового сектору та промислових об’єктів у кількох районах регіону.
Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Атака на Київщину: які наслідки 26 вересня
Найбільших руйнувань ворожий обстріл завдав у Бориспільському районі. Там внаслідок влучання спалахнула пожежа у складській будівлі.
Поранень дістали двоє громадян, одного з яких у важкому стані госпіталізували до медичного закладу. Спільними зусиллями підрозділів ДСНС та фахівців місцевої пожежної охорони вогонь вдалося швидко ліквідувати.
Наслідки нічних ударів зафіксовано й в інших куточках Київської області.
Зокрема, в Обухівському районі внаслідок обстрілу зазнав пошкоджень приватний житловий будинок, а також два легкові автомобілі.
У Бучанському районі зафіксовано руйнування та пошкодження приватного житлового будинку.
Упродовж усієї ночі рятувальники неодноразово залучалися до ліквідації наслідків російської атаки та обстеження території Київської області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 676-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.