Упродовж ночі російські окупаційні війська знову завдали ударів по Київській області. Внаслідок атаки поранень зазнали двоє людей. Також зафіксовані пошкодження житлового сектору та промислових об’єктів у кількох районах регіону.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Атака на Київщину: які наслідки 26 вересня

Найбільших руйнувань ворожий обстріл завдав у Бориспільському районі. Там внаслідок влучання спалахнула пожежа у складській будівлі.

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Поранень дістали двоє громадян, одного з яких у важкому стані госпіталізували до медичного закладу. Спільними зусиллями підрозділів ДСНС та фахівців місцевої пожежної охорони вогонь вдалося швидко ліквідувати.

Наслідки нічних ударів зафіксовано й в інших куточках Київської області.

Зокрема, в Обухівському районі внаслідок обстрілу зазнав пошкоджень приватний житловий будинок, а також два легкові автомобілі.

У Бучанському районі зафіксовано руйнування та пошкодження приватного житлового будинку.

Упродовж усієї ночі рятувальники неодноразово залучалися до ліквідації наслідків російської атаки та обстеження території Київської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 676-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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