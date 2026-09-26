У ніч на 26 вересня російські війська масовано атакували Київ ударними безпілотниками. Є наслідки у кількох районах після нічної атаки та постраждалі люди.

Оновлено о 08:52. Про наслідки повідомляють Київська міська військова адміністрація та мер столиці Віталій Кличко.

Нічні вибухи в Києві: які наслідки 26 вересня

Зокрема, у Солом’янському районі загорілася офісна будівля внаслідок падіння безпілотника. За попередньою інформацією, на іншій локації уламки впали на відкритій території.

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Також у Солом’янському районі дрон влучив між п’ятиповерховим житловим будинком та закладом торгівлі.

Згодом внаслідок падіння безпілотника виникла пожежа в п’ятиповерховому житловому будинку та магазині, розташованому на першому поверсі будинку. Із будинку врятували 20 людей.

Наразі четверо людей постраждали в житловому будинку в Соломʼянському районі, де виникла пожежа.

Вже близько 08:50 внаслідок падіння безпілотника виникло загоряння та задимлення в офісній будівлі в Соломʼянському районі. Екстрені служби прямують на місце.

Крім цього, в Оболонському районі уламки впали на відкритій території. За попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих немає.

На іншій локації дрон впав на двоповерхову будівлю. Попередньо, дошкільного навчального закладу. На місці виникла пожежа. Екстрені служби прямують на місце.

У Дарницькому районі була пожежа на території поруч зі складськими будівлями.

У Святошинському районі безпілотник впав на територію ТРЦ, виникло загоряння та руйнування одного із магазинів. Згодом пожежу загасили на місці.

Протягом дня 25 вересня Росія атакувала Київ ударними безпілотниками. Внаслідок ударів дронів є семеро загиблих та 59 постраждалих.

За інформацією Кличка, 25 поранених перебувають у міських лікарнях. Один із них залишається у тяжкому стані.

Весь цей час у столиці був оголошений сигнал повітряної тривоги через дронову небезпеку — жовтий рівень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 676-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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