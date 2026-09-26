Російські військові атакували ринок та приватний будинок у Запоріжжі. Через удар безпілотника в оселі загинули дві жінки, поранені чоловік з дитиною.

Про це повідомляють секретар Запорізької міськради Регіна Харченко, виконувач обов’язків очільника ОВА Михайло Семікін та співглава Ради оборони області Іван Федоров.

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Російський безпілотник ударив по приватному будинку в одному з районів Запоріжжя, де виникла пожежа. Згодом під завалами знайшли двох людей — Людмила та Василіна.

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— Росіяни відібрали у чоловіка дружину та матір, у його трирічного сина Артема — маму та бабусю. Цього не повернути. Не виправити. Не компенсувати, — повідомив Семікін.

Загалом у зруйнованому приватному будинку перебували чотири людини, серед яких і дитина. Поранень дістали маленький хлопчик та 45-річний чоловік.

Крім цього, у Запоріжжі є пошкодження житлового будинку та нежитлового приміщення.

Ще один наслідок ранкової атаки на Запоріжжя — під удар потрапив один із ринків міста, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Також внаслідок російської атаки постраждав ветеранський простір — Ветеран про Запоріжжя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 676-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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