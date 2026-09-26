Вибухи в Запоріжжі: РФ влучила в будинок, загинули мама та бабуся 3-річного хлопчика
- Унаслідок російського удару безпілотником по приватному будинку в Запоріжжі загинули дві жінки, а чоловік із трирічним сином дістали поранення.
- Крім того, під обстріл потрапили міський ринок, житлові будівлі та ветеранський простір.
Російські військові атакували ринок та приватний будинок у Запоріжжі. Через удар безпілотника в оселі загинули дві жінки, поранені чоловік з дитиною.
Про це повідомляють секретар Запорізької міськради Регіна Харченко, виконувач обов’язків очільника ОВА Михайло Семікін та співглава Ради оборони області Іван Федоров.
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Російський безпілотник ударив по приватному будинку в одному з районів Запоріжжя, де виникла пожежа. Згодом під завалами знайшли двох людей — Людмила та Василіна.
— Росіяни відібрали у чоловіка дружину та матір, у його трирічного сина Артема — маму та бабусю. Цього не повернути. Не виправити. Не компенсувати, — повідомив Семікін.
Загалом у зруйнованому приватному будинку перебували чотири людини, серед яких і дитина. Поранень дістали маленький хлопчик та 45-річний чоловік.
Крім цього, у Запоріжжі є пошкодження житлового будинку та нежитлового приміщення.
Ще один наслідок ранкової атаки на Запоріжжя — під удар потрапив один із ринків міста, внаслідок чого спалахнула пожежа.
Також внаслідок російської атаки постраждав ветеранський простір — Ветеран про Запоріжжя.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 676-ту добу.
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