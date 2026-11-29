Уранці 29 листопада російські війська атакували Фастів безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території ринку.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

Атака на Фастів 29 листопада: що відомо

За інформацією Тимура Ткаченка, внаслідок ранкової російської атаки на Фастів спалахнула пожежа на території ринку. Пошкоджено магазин, заклад харчування та торговельні приміщення.

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На місці працюють рятувальники, триває ліквідація пожежі.

Інформація про постраждалих у Фастові наразі не надходила.

Крім того, вночі внаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Загалом протягом останньої доби наслідки російських ударів зафіксовано в Білоцерківському, Фастівському та Вишгородському районах Київщини.

Зокрема, пошкоджено:

вісім багатоповерхових будинків — вибито вікна та пошкоджено скління;

19 приватних житлових будинків;

гаражні та торговельні приміщення;

автомобілі. Загалом упродовж минулої доби внаслідок російських атак на Київську область четверо людей дістали травм. Усім жителям, чиє житло постраждало внаслідок ворожих ударів, надають необхідну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 740-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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