Фанати Шахтаря під час матчу проти Олімпіка у кубку України не дуже привітно зустріли екс-футболіста помаранчево-чорних Олексія Гая.

Новачок донецького Олімпіка Олексій Гай під час матчу 1/16 фіналу Кубка України почув негативні вислови на свою адресу від фанатів свого колишнього клубу донецького Шахтаря.

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Ультрас гірників скандували заряд Ватный, ватный Леша Гай, в Рашку-Рашку уезжай…

Відповідне відео з’явилося на одній зі сторінок фан-руху Шахтаря в Twitter.

«Ватный ватный Леша Гай,

В рашку рашку уезжай…». Это первый «привет». pic.twitter.com/2BRpofyvpx — Кроты (@Ultras_Shakhtar) 31 октября 2018 г.

Нагадаємо, Гай нещодавно дав неоднозначне інтерв’ю одному з українських спортивних видань, де заявив, що не вважає росію агремором. Після цього на 35-річного футболіста вилився шквал критики.

До речі, італійські ультрас відлупцювали палицями російських фанатів у Римі.