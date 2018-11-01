Фанати Шахтаря під час матчу проти Олімпіка у кубку України не дуже привітно зустріли екс-футболіста помаранчево-чорних Олексія Гая.
Новачок донецького Олімпіка Олексій Гай під час матчу 1/16 фіналу Кубка України почув негативні вислови на свою адресу від фанатів свого колишнього клубу донецького Шахтаря.
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Ультрас гірників скандували заряд Ватный, ватный Леша Гай, в Рашку-Рашку уезжай…
Відповідне відео з’явилося на одній зі сторінок фан-руху Шахтаря в Twitter.
«Ватный ватный Леша Гай,
В рашку рашку уезжай…».
Это первый «привет». pic.twitter.com/2BRpofyvpx
— Кроты (@Ultras_Shakhtar) 31 октября 2018 г.
Нагадаємо, Гай нещодавно дав неоднозначне інтерв’ю одному з українських спортивних видань, де заявив, що не вважає росію агремором. Після цього на 35-річного футболіста вилився шквал критики.
До речі, італійські ультрас відлупцювали палицями російських фанатів у Римі.