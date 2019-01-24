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МакГрегор попозував з дружиною у костюмі гладіатора та зі списом

Дружина Конора МакГрегора Ді Девлін поділилася в Instagram знімком зі своїм чоловіком.

МакГрегор с женой

Дружина бійця UFC Конора МакГрегора Ді Девлін розмістила знімок з чоловіком на своїй сторінці в Instagram.

Читайте: МакГрегор зайшов в паб і пригостив усіх відвідувачів за свій рахунок

Ді Девлін опублікувала фото, де Конор стоїть у костюмі гладіатора зі списом у руках. Сама Ді стоїть поруч з ним у білому платті з золотистою пов’язкою на голові.

Раніше стало відомо, що наступним суперником МакГрегора стане американець Дональд Серроне.

У своєму останньому поєдинку за правилами ММА МакГрегорпоступився росіянину Хабібу Нурмагомедову.

Фото: Dee Devlin.

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