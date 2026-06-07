Кабмін затвердив низку змін у сфері соціальної підтримки постраждалих від війни українців.

Нововведення стосуються виплат для закладів, які приймають переселенців, компенсацій за пошкоджене житло та забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Зараз дивляться

Нові зміни для ВПО та постраждалих від війни: що вирішив Кабмін

За словами Юлії Свириденко, уряд продовжує вдосконалювати механізми підтримки громадян, які постраждали від війни.

Зокрема, закладам, які прихистили внутрішньо переміщених осіб, нададуть більше часу для отримання компенсації у випадках, коли переселенці втратили документи через бойові дії.

Відтепер цей термін становитиме 90 днів замість 60.

Крім того, для підтвердження факту руйнування або пошкодження житла можна буде використовувати акт дистанційного обстеження.

Очікується, що це спростить доступ громадян до програм компенсацій, особливо на територіях, де проведення очних перевірок ускладнене або небезпечне.

Також уряд зробить систему виплат більш прозорою.

В електронному кабінеті Пенсійного фонду України громадяни зможуть переглядати інформацію про призначення компенсації, причини відмови, розрахунок суми виплат та вже нараховані кошти.

Окремим рішенням Кабмін затвердив порядок та умови надання субвенцій із державного бюджету для забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу.

Пріоритет під час розподілу коштів надаватиметься родинам, які були змушені евакуюватися через війну, втратили власне житло або повертаються в Україну після перебування за кордоном.

На реалізацію цієї програми у Державному бюджеті на 2026 рік передбачено 833 млн грн.

Нагадаємо, Кабмін додав 14 нових категорій до Реєстру збитків від агресії РФ, за якими громадяни, бізнес та держава зможуть подавати заяви про шкоду та втрати, завдані російською агресією.

Зокрема, після запуску нових сервісів у Дії з’явиться можливість подавати заяви щодо втрати доступу до медичної допомоги та освіти, інших економічних втрат, а також порушення норм МГП, прав людини, законів і звичаїв війни.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.