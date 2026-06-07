МЗС після атаки на ЦСВЯП закликало світ посилити тиск на атомний сектор РФ
Міністерство закордонних справ України відреагувало на атаку російського дрона по Центральному сховищу відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні.
Реакція МЗС на атаку РФ по ЦСВЯП
У дипломатичному відомстві наголосили, що удар є черговим свідомим нападом на ядерну інфраструктуру та створює серйозні ризики для міжнародної ядерної безпеки, а також додали, що такі дії РФ демонструють повну зневагу до Статуту МАГАТЕ.
— Росія продовжує вчиняти злочини у ядерній сфері. Держава, що окупувала найбільшу в Європі атомну електростанцію, перетворює ядерні об’єкти на інструмент військового шантажу та атакує об’єкти ядерної інфраструктури іншої держави, не може сприйматися як добросовісний партнер у міжнародному ядерному співробітництві, — йдеться у повідомленні.
У зв’язку з цим Україна закликала держави, міжнародні організації, компанії та фінансові установи переглянути співпрацю з російською ядерною галуззю.
Також МЗС закликає партнерів утриматися від нових проєктів із РФ у сфері атомної енергетики та посилити санкції проти російського атомного сектору, зокрема щодо компаній і посадовців, причетних до окупації українських ядерних об’єктів.
Українська сторона вже поінформувала Секретаріат МАГАТЕ про інцидент та наполягає на його належному відображенні у звітах агентства, зазначили у міністерстві.
У МЗС очікують, що питання атаки на ЦСВЯП стане предметом розгляду під час засідання Ради керуючих МАГАТЕ, яке розпочнеться 8 червня.
У відомстві також закликали міжнародних партнерів дати принципову оцінку діям Росії, наголосивши, що відсутність чіткої реакції може сприяти подальшим атакам на об’єкти ядерної інфраструктури.
У Службі безпеки України раніше заявили, що атака російського безпілотника Герань-2 на Центральне сховище відпрацьованого ядерного палива розцінюється як воєнний злочин.