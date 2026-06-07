Міністерство закордонних справ України відреагувало на атаку російського дрона по Центральному сховищу відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні.

Реакція МЗС на атаку РФ по ЦСВЯП

У дипломатичному відомстві наголосили, що удар є черговим свідомим нападом на ядерну інфраструктуру та створює серйозні ризики для міжнародної ядерної безпеки, а також додали, що такі дії РФ демонструють повну зневагу до Статуту МАГАТЕ.

— Росія продовжує вчиняти злочини у ядерній сфері. Держава, що окупувала найбільшу в Європі атомну електростанцію, перетворює ядерні об’єкти на інструмент військового шантажу та атакує об’єкти ядерної інфраструктури іншої держави, не може сприйматися як добросовісний партнер у міжнародному ядерному співробітництві, — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим Україна закликала держави, міжнародні організації, компанії та фінансові установи переглянути співпрацю з російською ядерною галуззю.

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Також МЗС закликає партнерів утриматися від нових проєктів із РФ у сфері атомної енергетики та посилити санкції проти російського атомного сектору, зокрема щодо компаній і посадовців, причетних до окупації українських ядерних об’єктів.

Українська сторона вже поінформувала Секретаріат МАГАТЕ про інцидент та наполягає на його належному відображенні у звітах агентства, зазначили у міністерстві.

У МЗС очікують, що питання атаки на ЦСВЯП стане предметом розгляду під час засідання Ради керуючих МАГАТЕ, яке розпочнеться 8 червня.

У відомстві також закликали міжнародних партнерів дати принципову оцінку діям Росії, наголосивши, що відсутність чіткої реакції може сприяти подальшим атакам на об’єкти ядерної інфраструктури.

У Службі безпеки України раніше заявили, що атака російського безпілотника Герань-2 на Центральне сховище відпрацьованого ядерного палива розцінюється як воєнний злочин.

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