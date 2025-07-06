Вибухи у Запоріжжі: пошкоджено будинки та підприємство, є постраждала
Вибухи у Запоріжжі 6 липня пролунали близько 2-ї години ночі.
Вибухи у Запоріжжі сьогодні
Як розповів очільник ОВА Іван Федоров, ночі росіяни атакували 6 Шахедами.
Внаслідок вибухів у Запоріжжі пошкоджені складські приміщення та сільгосптехніка на фермерських господарствах.
Також частково зруйнована будівля приватного підприємства.
– Усюди працюють екстрені служби. Ліквідація наслідків триває. На щастя, минулося без постраждалих, – повідомив Федоров.
Пізніше очільник ОВА поточнив, що внаслідок нічної атаки росіян дістала поранень 89-річна жінка.
– Один з ударів прийшовся по селу Юрківка.Там пошкоджений будинок. Дістала поранень літня жінка. Їй надали усю необхідну медичну допомогу, – додав він.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 229-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.