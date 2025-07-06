Вибухи у Запоріжжі: пошкоджено будинки та підприємство, є постраждала

Вибухи у Запоріжжі 6 липня пролунали близько 2-ї години ночі.

Вибухи у Запоріжжі сьогодні

Як розповів очільник ОВА Іван Федоров, ночі росіяни атакували 6 Шахедами.

Внаслідок вибухів у Запоріжжі пошкоджені складські приміщення та сільгосптехніка на фермерських господарствах.

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Також частково зруйнована будівля приватного підприємства.

– Усюди працюють екстрені служби. Ліквідація наслідків триває. На щастя, минулося без постраждалих, – повідомив Федоров.

Пізніше очільник ОВА поточнив, що внаслідок нічної атаки росіян дістала поранень 89-річна жінка.

– Один з ударів прийшовся по селу Юрківка.Там пошкоджений будинок. Дістала поранень літня жінка. Їй надали усю необхідну медичну допомогу, – додав він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 229-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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