Туринський Ювентус проведе передсезонні збори в Азії замість традиційної поїздки у США.

Ювентус відмовився від участі у традиційному передсезонному турнірі в США Міжнародний кубок чемпіонів.

Рішення туринського клубу пов’язане з побоюваннями, що головна зірка Старої сеньйори Криштіану Роналду може бути затриманий на території США за звинуваченнями у зґвалтуванні моделі Кетрін Майорги.

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Ювентус вирішив провести передсезонне турне в Азії, де зіграє з Тоттенгемом та Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що 29 вересня у виданні Der Spiegel вийшов великий матеріал, в якому Майоргі розповіла, що Роналду запросив її до себе в пентхаус в Лос-Анджелесі і примусив до анального сексу, після чого заплатив $375 тисяч за мовчання. Роналду все заперечував.

Пізніше поліція Лос-Анджелеса поновила розслідування з цього питання.