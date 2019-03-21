Туринский Ювентус проведет предсезонные сборы в Азии вместо традиционной поездки в США.

Ювентус отказался от участия в традиционном предсезонном турнире в США Международный кубок чемпионов.

Решение туринского клуба связано с опасениями, что главная звезда Старой синьоры Криштиану Роналду может быть задержан на территории США по обвинению в изнасиловании модели Кэтрин Майорги.

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Ювентус решил провести предсезонное турне в Азии, где сыграет с Тоттенхэмом и Манчестер Юнайтед.

Напомним, что 29 сентября в издании Der Spiegel вышел большой материал, в котором Майорги рассказала, что Роналду пригласил ее к себе в пентхаус в Лос-Анджелесе и принудил к анальному сексу, после чего заплатил $375 тыс. за молчание. Роналду все отрицал.

Позже полиция Лос-Анджелеса возобновила расследование по этому вопросу.