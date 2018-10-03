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У мережі з’явилося відео танців Роналду та Майорги, яка звинувачує його у зґвалтуванні

Британське видання The Sun опублікувало ексклюзивне відео за участю Криштіану Роналду та Кетрін Майорги у нічному клубі Лас-Вегасу.

Британське видання The Sun вилило ексклюзивне відео за участю Кріштіану Роналду – кадри, на яких португальська зірка Ювентуса розважається з американкою Кетрін Майоргою в нічному клубі Лас-Вегаса.

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Пізніше, як запевняє дівчина, Роналду примусив її до сексу. Зірка Ювентуса запевняє, що Кетрін піариться за його рахунок.

Після цих кадрів можна дійсно подумати, що між танцюючими нічого не сталося. Принаймні, талантом танцюриста Кріштіану її б точно не зачепив: португалець дотепно сіпався під музику, іноді зображуючи рухи робота, які вже в 2009-му вважалися несмаком.

До речі, Криштіану Роналду встановив унікальне “плаксиве” досягнення.

Фото: MATRIXPHOTOS.COM, celebritiesbuzz.com.gh

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