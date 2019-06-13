Британський боксер та колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі вміє робити шоу з інтерв’ю.

В ефірі телеканалу IFL TV боксер дуже різко висловився щодо українця Володимира Кличка, який за чутками, може повернутися на ринг.

— Не знаю, чи повернеться Кличко на ринг. Йому, напевно, вже 43. Він жалюгідний лузер. Він ніколи не був хороший. Але він сто відсотків роздумує про повернення. Я буду переслідувати тебе до самої смерті. Буду снитися тобі в нічних жахіттях. Ти ніколи не поб’єш мене. Пам’ятай: я надер тобі дупу, с***. Ти ненавидиш мене. Я відчуваю твою ненависть, – сказав Ф’юрі.