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Факти / Спорт

Ф’юрі влаштував чергове шоу з образами на адресу Кличка

Екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі дуже різко висловився щодо українського боксера Володимира Кличка, назвавши його жалюгідним лузером.

Тайсон Фьюри

Британський боксер та колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі вміє робити шоу з інтерв’ю.

В ефірі телеканалу IFL TV боксер дуже різко висловився щодо українця Володимира Кличка, який за чутками, може повернутися на ринг.

— Не знаю, чи повернеться Кличко на ринг. Йому, напевно, вже 43. Він жалюгідний лузер. Він ніколи не був хороший. Але він сто відсотків роздумує про повернення. Я буду переслідувати тебе до самої смерті. Буду снитися тобі в нічних жахіттях. Ти ніколи не поб’єш мене. Пам’ятай: я надер тобі дупу, с***. Ти ненавидиш мене. Я відчуваю твою ненависть, – сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, у 2015 році Тайсон Ф’юрі переміг Володимира одноголосним рішенням суддів.

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Останній бій Тайсона Ф’юрі проти американця Деонтея Вайлдера у грудні 2018 року завершився нічиєю.

ФотоTyson Fury

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