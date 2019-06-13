Лідія Смуда, яку називали найстарішою вболівальницею Володимира Кличка, померла у Гамбурзі.
Лідія Смуда померла у віці 112 років у будинку пристарілих у німецькому Гамбурзі. Її називали найстарішою фанаткою екс-чемпіона світу у суперважкій вазі Володимира Кличка.
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Український боксер був особисто знайомий з пані Смудою, тому після звістки про її смерть, написав зворушливий пост на своїй сторінці в Instagram.
— Спочивай з миром, дорога місіс Смуда. Я втратив одного з моїх найбільших і, ймовірно, найстаріших шанувальників: минулого тижня Лідія Смуда, 1906 року народження, померла. Вона знала більше деталей про мої поєдинки, ніж я. Місіс Смуда дала мені кілька корисних порад і надихнула мене на все життя, – написав Володимир.
Також Володимир зазначив, що обіцяв жінці навідати її у день її 120-річчя, але вона не дожила до цього віку.
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R.I.P., dear Mrs. Smuda! I lost one of my biggest and probably oldest fans: Last week Lydia Smuda, born in 1906, died peacefully in her retirement home in Hamburg. She nearly knew more details about my fights than I did… Mrs. Smuda provided me with some helpful advice and inspired me for my life. With her amazing personality and her strong “keep living” approach, she is a true role model. “Keep on moving, if you stand still, you’ll fall back”, she told me and as you know this is my motto ever since. In more than 112 years of lifetime she herself never stood still. I promised to re-visit her on her 120th birthday – sadly she did not make it to that age. Today, I want to express my deep-felt mourning for Mrs. Smuda’s death! Mrs. Smuda, you have truly been a moving force! I will never forget your cheerful disposition.
Востаннє Кличко зустрічався з Лідією Смудою у 2016 році.
Нагадаємо, легендарний гравець НХЛ Ред Келлі помер на 92-му році життя.
Фото: Wladimir Klitschko