Лідія Смуда, яку називали найстарішою вболівальницею Володимира Кличка, померла у Гамбурзі.

Лідія Смуда померла у віці 112 років у будинку пристарілих у німецькому Гамбурзі. Її називали найстарішою фанаткою екс-чемпіона світу у суперважкій вазі Володимира Кличка.

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Український боксер був особисто знайомий з пані Смудою, тому після звістки про її смерть, написав зворушливий пост на своїй сторінці в Instagram.

— Спочивай з миром, дорога місіс Смуда. Я втратив одного з моїх найбільших і, ймовірно, найстаріших шанувальників: минулого тижня Лідія Смуда, 1906 року народження, померла. Вона знала більше деталей про мої поєдинки, ніж я. Місіс Смуда дала мені кілька корисних порад і надихнула мене на все життя, – написав Володимир.

Також Володимир зазначив, що обіцяв жінці навідати її у день її 120-річчя, але вона не дожила до цього віку.

Востаннє Кличко зустрічався з Лідією Смудою у 2016 році.

Нагадаємо, легендарний гравець НХЛ Ред Келлі помер на 92-му році життя.

Фото: Wladimir Klitschko