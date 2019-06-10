Колишній футболіст шотландського Рейнджерс Фернандо Ріксен звернувся до своїх уболівальників.

Екс-гравець шотландського Рейнджерс та російського Зеніта Фернандо Ріксен, який бореться з 2013 року з невиліковною хворобою, анонсував свою “прощальну вечірку”.

Футболіст записав звернення за допомогою пристрою генерації мови:

— Привіт. У мене особливий вечір 28 червня. Оскільки мені стає дуже важко, це буде моя остання ніч. Приходьте і зробіть цю ніч незабутньою. Сподіваюся, скоро побачимося, Фернандо, – повідомив Ріксен.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU — Ricksen my friend/pauline (@broxi63) 9 июня 2019 г.

Захід має назву Вечір з Фернандо Ріксеном і пройде в готелі Goglasgow Urban Hotel. Його відвідають телеведучий Девід Таннер, колишній гравець Рейнджерс Марвін Ендрюс, комік Ді Максвелл і співачка Лінсі Глен. Вхідний квиток коштує £70.

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42-річний Ріксен бореться з бічний аміотрофічним склерозом – повільно прогресуюче, невиліковне дегенеративне захворювання центральної нервової системи, при якому відбувається ураження верхніх та нижніх рухових нейронів, що призводить до паралічів і подальшої атрофії м’язів.

Раніше у 26-річної американської тенісистки Ніколь Гіббс виявили рак.

Фото: Ricksen my friend/pauline

Джерело: Mirror