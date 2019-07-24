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Факти / Спорт

Він з’їсть мене на сніданок! Ван Дейк злякався 231-сантиметрового баскетболіста

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк під час передсезонного турне команди зустрівся з баскетболістом Бостона Тако Фоллою.

Вирджил ван Дейк и Тако Фолл

Під час передсезонного туру Ліверпуля роздягальню червоних відвідав 23-річний баскетболіст Бостон Селтікс Тако Фолл, який може стати найвищим гравцем в НБА в наступному сезоні, адже його зріст становить 231 сантиметр.

На тлі здорованя Фолла зовсім маленьким здався захисник мерсисайдців Вірджил ван Дейк, зі своїм зростом 1,93 см.

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Сам футболіст дотепно відреагував на таку різницю у зрості:

— Він з’їсть мене живцем під час сніданку, – сказав нідерландець.

Окрім Ван Дейка з Фоллом зустрівся наставник Ліверпуля Юрген Клопп. Німецький спеціаліст пожартував, що Фолл міг би стати форвардом у його команді.

Раніше фанати Ліверпуля жорстоко потролили футболістів МЮ в Австралії.

ФотоElhadji Tacko Fall

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