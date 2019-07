Під час передсезонного туру Ліверпуля роздягальню червоних відвідав 23-річний баскетболіст Бостон Селтікс Тако Фолл, який може стати найвищим гравцем в НБА в наступному сезоні, адже його зріст становить 231 сантиметр.

На тлі здорованя Фолла зовсім маленьким здався захисник мерсисайдців Вірджил ван Дейк, зі своїм зростом 1,93 см.

Читайте: Золотий м’яч 2019: букмекери назвали фаворита

Сам футболіст дотепно відреагував на таку різницю у зрості:

That reaction from @VirgilvDijk @tackofall99 and @Grant2Will from @celtics got quite the reception from the Reds last night pic.twitter.com/eaMa7K5PLQ

— Liverpool FC (@LFC) July 22, 2019