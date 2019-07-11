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Факти / Спорт

Фанати Ліверпуля жорстоко потролили футболістів МЮ в Австралії

Фанати Ліверпуля влаштували перформанс на тренуванні Манчестер Юнайтед в Австралії.

Фанаты Ливерпуля

Манчестер Юнайтед вирушив в заокеанське турне до австралійського міста Перт, але й там червоних дияволів змогли дістати їх одвічні суперники з Мерсисайду.

Фанати Ліверпуля влаштували своєрідний перформанс над стадіоном WACA Ground напередодні товариського матчу підопічних Сульшера проти Перт Глорі.

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Коли гравці МЮ вийшли на газон стадіону, над ними з’явився літак з прикріпоеним банером: Ліверпуль – шестиразовий володар Кубка чемпіонів.

Автором ідея виступив фанат червоних Алун Верналс, який народився та проживає у Перті. Пізніше він розповів, як в нього виникла ідея пожартувати над принциповим суперником його улюбленого клубу.

— Я подумав про це невдовзі після того, як ми виграли шостий Кубок в Мадриді і коли я дізнався, що МЮ приїде сюди. Я розповів про цю ідею кільком товаришам і зумів зібрати групу з 18 осіб, щоб влаштувати цей трюк, – сказав Верналс.

На відкритому тренуванні Юнайтед на стадіон WACA були присутні 12 тис вболівальників.

До речі, Ліверпуль на три роки заборонив своєму 57-річному фанату відвідувати матчі.

Джерело: Reddit

Фото: Dreamstime

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