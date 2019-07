Манчестер Юнайтед вирушив в заокеанське турне до австралійського міста Перт, але й там червоних дияволів змогли дістати їх одвічні суперники з Мерсисайду.

Фанати Ліверпуля влаштували своєрідний перформанс над стадіоном WACA Ground напередодні товариського матчу підопічних Сульшера проти Перт Глорі.

Коли гравці МЮ вийшли на газон стадіону, над ними з’явився літак з прикріпоеним банером: Ліверпуль – шестиразовий володар Кубка чемпіонів.

A Liverpool plane with the banner “6 x European Champions” has been circling around the stadium where Manchester United are having their training session pic.twitter.com/KCVQ6UOVLB

— Football Daily (@footballdaily) 11 июля 2019 г.