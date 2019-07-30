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Факти / Спорт

Фаната Челсі викинули з вагону метро за бурхливу підтримку синіх

Одного з пасажирів лондонського метро виштовхали на платформу за надмірно бурхливу підтримку Челсі.

Фанаты Челси

У Лондоні пасажири поїзда метро були незадоволені фанатом Челсі, який протягом всієї поїздки вигукував: Челсі, Челсі і закликав інших до нього приєднатися.

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На одній зі станцій фанат близько підійшов до відчинених дверей, і в цей час один з пасажирів підійшов до нього ззаду та сильно штовхнув у спину. У підсумку вболівальник аристократів опинився на платформі і за ним одразу ж зачинилися двері.

Пасажири потяга по-різному реагували на цей вчинок.

А ось фанат синіх, який опинився на платформі, продовжив скандувати: Челсі, Челсі, що викликавши позитивну реакцію серед пасажирів потягу.

Раніше міністра спорту ДР Конго побили фанати після вильоту національної збірної з Кубка Африки 2019.

Фото: Dreamstime

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