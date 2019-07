У Лондоні пасажири поїзда метро були незадоволені фанатом Челсі, який протягом всієї поїздки вигукував: Челсі, Челсі і закликав інших до нього приєднатися.

На одній зі станцій фанат близько підійшов до відчинених дверей, і в цей час один з пасажирів підійшов до нього ззаду та сильно штовхнув у спину. У підсумку вболівальник аристократів опинився на платформі і за ним одразу ж зачинилися двері.

This Chelsea fan was off his head buzzing chanting Chelsea songs on the train… Just watch what happens at the end pic.twitter.com/IR2TT3IqXk

— 360Sources (@360Sources) July 28, 2019