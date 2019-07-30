PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Фаната Челси выбросили из вагона метро за бурную поддержку синих

Одного из пассажиров лондонского метро вытолкали на платформу за слишком бурную поддержку Челси.

Фанаты Челси

В Лондоне пассажиры поезда метро были недовольны фанатом Челси, который на протяжении всей поездки выкрикивал: Челси, Челси и призывал других к нему присоединиться.

Читайте: Фанаты Ливерпуля жестко потроллили футболистов МЮ в Австралии

На одной из станций фанат близко подошел к открытой двери, и в это время один из пассажиров подошел к нему сзади и сильно толкнул в спину. В итоге болельщик аристократов оказался на платформе и за ним сразу же закрылась дверь.

Пассажиры поезда по-разному реагировали на этот поступок.

А вот фанат синих, который оказался на платформе, продолжил скандировать: Челси, Челси, что вызвав положительную реакцию среди пассажиров поезда.

Ранее министра спорта ДР Конго избили фанаты после вылета сборной с Кубка Африки 2019.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Великобритания ведет подготовку к жесткому Brexit
Великобритания оштрафовала телеканал РФ на 200 тыс. фунтов
Пустое место – ваша комната трофеев! Озил жестко потроллил Тоттенхэм
Из кирпича, стали и стекла! Эвертон представил проект нового стадиона
Борис Джонсон сформировал новое правительство Великобритании
Украинский пилот Булавка поразил британцев и получил награду Riat-2019
В Англії за 5 лет вдвое увеличились проявления расизма и исламофобии
Форвард Тоттенхэма притворился болельщиком, который выбежал на поле
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка