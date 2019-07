В Лондоне пассажиры поезда метро были недовольны фанатом Челси, который на протяжении всей поездки выкрикивал: Челси, Челси и призывал других к нему присоединиться.

На одной из станций фанат близко подошел к открытой двери, и в это время один из пассажиров подошел к нему сзади и сильно толкнул в спину. В итоге болельщик аристократов оказался на платформе и за ним сразу же закрылась дверь.

This Chelsea fan was off his head buzzing chanting Chelsea songs on the train… Just watch what happens at the end pic.twitter.com/IR2TT3IqXk

— 360Sources (@360Sources) July 28, 2019