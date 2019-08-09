Форвард Вулвергемптона Адама Траоре не полетів до Єревану на матч Ліги Європи з комічної причини.

Форвард Вулвергемптона Адама Траоре пропустив матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти вірменського Пюніка через відсутність документів.

Іспанський нападник малійського походження не взяв з собою в аеропорт паспорт, оскільки не знав, що без ID-картки неможливо відвідати країни поза Європейським союзом.

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На прес-конференції у наставника вовків Нуну Ешпіріту Санту запитали причину відсутності Траоре, і той розповів про комічну причину.

— У Траоре виникли проблеми з паспортом, тому він і не приїхав з нами. Він не знав, що без ID-картки неможливо відвідати країни поза Європейського союзу. Він зіграє в наступному матчі, – сказав Санту.

У Єревані Вулвергемптон здобув розгромну перемогу над Пюніком з рахунком 4:0.

До речі, Маріуполь розписав нічию з АЗ у першому матчі Ліги Європи.