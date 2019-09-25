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Факти / Спорт

Мессі травмувався у матчі проти Вільярреала

Форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі знову отримав травму.

Лео Месси

Капітан каталонської Барселони Ліонель Мессі знову отримав травму. На цей раз у матчі 6-го туру Ла Ліги проти Вільярреала.

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Наставник блаугранас Ернесто Вальверде змушений був замінити аргентинця в перерві зустрічі на Усмана Дембеле.

Пізніше медична служба каталонського клубу повідомила, що у Мессі діагностували пошкодження литкового м’яза.

Сам матч на Камп Ноу завершився перемогою господарів з рахунком 2:1. У каталонців відзначилися Антуан Грізманн та Артур, а у Вільярреала Санті Касорла.

Нагадаємо, Ліонель Мессі визнаний ФІФА найкращим футболістом 2019 року.

Фото: Dreamstime

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