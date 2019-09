Капітан каталонської Барселони Ліонель Мессі знову отримав травму. На цей раз у матчі 6-го туру Ла Ліги проти Вільярреала.

Наставник блаугранас Ернесто Вальверде змушений був замінити аргентинця в перерві зустрічі на Усмана Дембеле.

Lionel Messi’s first start for Barcelona since his calf problem ends at half time pic.twitter.com/SQMJQtzzJd

— Goal (@goal) September 24, 2019