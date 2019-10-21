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ДНК Роналду співпала зі зразком, який знайшли на платті Майорги – The Sun

ДНК форварда Ювентуса Кріштіану Роналду збіглася зі зразком, який знайшли на платті американської моделі Кетрін Майорги, яка звинувачувала гравця у зґвалтуванні.

Криштіану Роналду Ювентус

На одній зі ста сторінок електронної переписки поліції та прокуратури штату Невада, детектив з Лас-Вегаса Джеффрі Гайєр знайшов докази причетності форварда туринського Ювентуса Криштіану Роналду до зґвалтування американки Кетрін Майорги.

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За інформацією джерела, у матеріалах справи зазначено, що генетичний матеріал футболіста співпав зі зразком, який знайшли на платті дівчини.

У 2018 році Майорга звинуватила зірку збірної Португалії у зґвалтуванні. За її словами, інцидент стався в Лас-Вегасі у 2009 році. Модель заявила, що представники футболіста заплатили їй $375 тис. за нерозголошення інформації.

Джерело: The Sun

Фото: Getty Images

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