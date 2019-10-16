Футболіст Кріштіану Роналду за минулий рік заробив €44,1 млн за рахунок рекламних постів в Instagram.
Кріштіану Роналду за минулий рік заробив €44,1 млн за рахунок реклами в Instagram. Водночас зарплата футболіста становить €31 млн.
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На другому місці гравець Барселони Ліонель Мессі. Його дохід від реклами склав €21,2 млн.
Замикає трійку модель Кендалл Дженнер з €14,4 млн.
На четвертому місці футболіст Девід Бекхем з трохи менш ніж €10 млн.
Нагадаємо, Роналду увійшов до шорт-листа номінантів на звання найкращого гравця сезону-2018/19 від ФІФА.
Джерело: La Gazzetta dello Sport
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