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Факти / Спорт

На €13 млн! Зарплата Роналду нижча, ніж доходи від реклами в Instagram

Футболіст Кріштіану Роналду за минулий рік заробив €44,1 млн за рахунок рекламних постів в Instagram.

Криштиану Роналду

Кріштіану Роналду за минулий рік заробив €44,1 млн за рахунок реклами в Instagram. Водночас зарплата футболіста становить €31 млн.

Читайте: Фанат вибіг на поле і став на коліна перед Роналду, випрошуючи селфі

На другому місці гравець Барселони Ліонель Мессі. Його дохід від реклами склав €21,2 млн.

Замикає трійку модель Кендалл Дженнер з €14,4 млн.

На четвертому місці футболіст Девід Бекхем з трохи менш ніж €10 млн.

Нагадаємо, Роналду увійшов до шорт-листа номінантів на звання найкращого гравця сезону-2018/19 від ФІФА.

Джерело: La Gazzetta dello Sport

Фото: Dreamstime

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