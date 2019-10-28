ПСЖ здобув розгромну перемогу над Марселем у матчі 11-го туру чемпіонату Франції.

ПСЖ приймав Марсель в рамках одинадцятого туру Ліги 1. Зустріч пройшла у Парижі на стадіоні Парк-де-Пренс та завершилася розгромною перемогою господарів з рахунком 4:0.

Всі чотири голи підопічні Томаса Тухеля відвантажили у ворота суперника у першому таймі. Мауро Іккарді відкрив рахунок вже на 10-й хвилині, а на 26-й після пасу від Марко Верратті оформив дубль.

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На 32-й хвилині за справу взявся Кілліан Мбаппе, а за одну хвилину до завершення першого тайму француз відвантажив другий м’яч. В обох моментах Мбаппе асистував Андель ді Марія.

Після одинадцяти турів ПСЖ (27) є лідером чемпіонату Франції, Марсель (16) йде на сьомій позиції.

Також Факти ICTV писали, що хавбек Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен оформив дубль у ворота Генка – один з м’ячів вийшов особливо красивим.