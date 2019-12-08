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Факти / Спорт

Брюгге — Реал: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Букмекери дали прогноз на матч Брюгге — Реал у рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Брюгге Реал Мадрид

Брюгге у середу, 11 грудня, проведе матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому чорно-сині на стадіоні Ян Брейдел у Брюгге зіграють проти мадридського Реалу. Початок матчу о 22.00.

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На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Зінедіна Зідана. На перемогу Реала приймають ставки з коефіцієнтом 2.23. Успіх бельгійського клубу оцінюють в 3.00. Нічийний результат зустрічі — 3.70.

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Фото: Club Brugge KV, Real Madrid C.F.

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